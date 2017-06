El hiriente mensaje de Buffon a los italianos que celebraron su derrota

Pocas horas después de haber hablado de su retiro, el mítico portero italiano Gianluigi Buffon emitió un lapidario mensaje para los italianos que celebraron la derrota de la Juventus en la final de la Champions.

“Es normal que cuando cae el equipo más fuerte, el que siempre te hace sufrir, puede haber algo de alegría. Pero vi hasta fiestas y fuegos artificiales, y esto me hace reír, es una manera italiana par vivir las desgracias ajenas en vez de construir los triunfos propios”, dijo con cierta tristeza en una entrevista a “Sky Sport”, pero eso no fue lo más hiriente.

Continuó: “Veo la actitud no solo de los “tifosi”, sino también de algún jugador, que dijo frases sin sentido. Yo nunca podría hacer o escribir tonterías inútiles. Es algo que me hace ver cuánto puede llegar a ser miserable el hombre. Es miseria humana, y yo estoy feliz de no ser parte de ello. Porque luego, cuando me cruzo con ellos, me siento mucho más fuerte, esta es la verdad”, explicó.