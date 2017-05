Modesto equipo inglés logra el ascenso a la Premier League

El Huddersfield Town FC consiguió este lunes el ascenso a la Premier League en un dramático partido contra el Reading, disputado en el estadio de Wembley.

El partido acabó con empate a cero y el marcador tampoco se movió durante la prórroga, por lo que el ascenso acabó definiéndose en los tiros desde el punto penal.

El club del norte de Inglaterra, triple campeón nacional en los años 20, vuelve así a la máxima categoría del fútbol inglés, donde no jugaba desde hacía 45 años.

El Huddersfield se une así al Newcastle y al Brighton como equipos ascendidos a la Premier.

The Terriers are back in the top flight for the first time since 1972.

A remarkable season for @htafcdotcom, & this man…

David Wagner! 👏 pic.twitter.com/2uwDMrcLuY

— EFL (@EFL) May 29, 2017