VIDEO. Zlatan Ibrahimovic nunca imaginó lo que un fanático le pediría

Durante la celebración del título de la Europa League, la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic nunca imaginó lo que un aficionado le pediría, su reacción se ha vuelto viral.

El sueco no pudo disputar la final del la Europa League debido a una lesión, pero sí estuvo presente durante la celebración, acto durante el que un fanático llamó seriamente la atención, con una petición muy particular desde las tribunas.

Y es que el seguidor le ofreció darle a su esposa si Ibrahimovic se quedaba en el Manchester United, debido a la importancia que tuvo el delantero sueco en su campaña con “los Diablos Rojos” en la Europa League.

“Zlatan, quédate y te puedes acostar con mi esposa”, decía el mensaje dedicado al sueco.

El cartel en las tribunas llamó la atención de Zlatan, quien no pasó desapercibida la solicitud, y se acercó al aficionado para tomarse una foto con el mensaje que estaba escrito con letras grandes, acompañado con una fotografía del jugador.

Sin duda, el gesto hizo sentir muy querido al jugador, que termina su contrato con el club el próximo mes. A pesar de haber sufrido una rotura de ligamentos, Ibra tiene una prórroga por un año más de contrato, pero nada es certero, especialmente porque Zlatan no se ha pronunciado al respecto.

Man Utd fans will do anything to keep Zlatan at Old Trafford! 😂🙊😂 pic.twitter.com/INlP95fzfN

— BT Sport Football (@btsportfootball) May 24, 2017