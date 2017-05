VIDEO. Tras aparatosa caída estrellas del Giro de Italia envían emotivo mensaje

La imprudencia de un motociclista provocó la caída de varias estrellas del Giro de Italia en la novena etapa, sin embargo, a pesar de los fuertes golpes una de las figuras envió un emotivo mensaje que no pasó desapercibido.

A solid ride for @MikelLandaMeana sees him set the 18th fastest time so far, 2' 22" back #Giro100 pic.twitter.com/UOEKRX3jiX — Team Sky 🚲 (@TeamSky) May 16, 2017

Se trata del español Mike Landa del equipo Sky, quien fue afectado por un motociclista que causó una caída masiva, pero aún con varios golpes, ha dicho que está de pie.

Landa dijo que no se siente tan mal y que no tiene ninguna lesión que le impida continuar y que intentará “buscar una nueva motivación para aprovechar el buen momento de forma”, con el que tomó la salida.

“No me siento tan mal. Estaba un poco asustado de cómo me iba a sentir cuando me despertara esta mañana, pero me sentí mejor que ayer, así que esto es una buena señal, explicó a la prensa internacional.

Por su lado el galés Geraint Thomas, colíder de Sky junto a Landa, también se mostró optimista, pesar a haber salido afectado.

“Estoy bien y no hay nada roto. He tenido peores lesiones y voy a ser capaz de superarlo. No es lo ideal, espero mejorar pronto. Aún queda un montón de carrera y voy a tratar de mejorar mi posición en la general hasta el final de Milán o tratar de apuntar un par de etapas”, explicó Thomas.