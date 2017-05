Se entera en Twitter que se queda sin club y respuesta se vuelve viral

Un gracioso episodio se vivió en la red social de Twitter, cuando un club decidió anunciar a qué jugadores no renovaría, uno de ellos no lo sabía, así que decidió responder de forma divertida, su reacción se hizo viral.

Y es que a pesar de que todavía se juegan partidos importantes, como la final de la Champions y la Copa del Rey, la mayoría de las ligas ya terminaron sus compromisos, una de ellas el Hull City, quien decidió informar por Twitter, que ya no renovará a varios de sus jugadores.

📑 | Alex Bruce heads a list of players who will leave @HullCity once their contracts expire at the end of June https://t.co/GpE0NYf4E0 pic.twitter.com/9WpdRPmGut

— Hull City (@HullCity) May 24, 2017