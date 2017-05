El Burnley anuncia el despido de Joey Barton

“Joey deja el club por razones evidentes después de haber jugado un gran papel en lo que hemos logrado esta temporada“, declaró el entrenador Sean Dyche, en un comunicado publicado en la página web del Burnley.

Joey Barton, de 34 años había regresado al club en el mercado de invierno, después de haber contribuido el año pasado al ascenso a Premier League.

Thanks for the memories @Joey7Barton.

We've had some good times! pic.twitter.com/SdntUCUGyM

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 23, 2017