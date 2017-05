La conmovedora carta de Bartra por el atentado de Mánchester

Marc Bartra, el jugador que fue víctima de un atentado, escribió este martes una conmovedora carta en la que se pregunta ¿En qué mundo vivimos?, “lectura recomendada”.

Bartra, jugador del Borussia Dortmund, fue víctima de un atentado recientemente, el día en que se enfrentarían al AS Mónaco, por la Champions. El bus se dirigía hacia el estadio cuando fue víctima de una explosión que envió al hospital al jugador.

“¿En qué mundo vivimos? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Me frustra no saber qué hacer para que todo esto termine de una vez y vivamos todos en paz. Lo que está pasando en muchos rincones del mundo me entristece mucho y me cuesta entender y aceptarlo”, expresó.

“Pero la vida sigue y hay que tratar de ser positivos, ser mejores personas y vivir cada momento como merece; y disfrutar y amar, vivir, sentir e ir a por lo que realmente creemos y amamos”, es parte de lo que compartió el jugador.

Y es que el domingo, Bartra no pudo evitar el llanto en su regreso a la cancha, pues tras el atentado fue operado y debió recuperarse de una fractura.

“Para mí ha sido uno de los días más felices desde que soy profesional”, dijo, además recordó que había “pasado por mucho dolor, por una experiencia muy negativa”.

Varias figuras del futbol se han solidarizado con las víctimas de Mánchester, entre ellos el seleccionador español Julen Lopetegui, además de los clubes del Real Madrid y del Barcelona.

“El Real Madrid muestra su más profunda consternación por el atentado cometido en Mánchester y quiere transmitir su solidaridad con las víctimas y sus familiares y amigos”, expresó.

Mientras que el Barça publicó: “Desde Barcelona, toda nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares del atentado en Mánchester”.