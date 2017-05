La conmovedora razón por la que Keylor Navas se rapó la cabeza

Keylor Navas culmina la temporada en su mejor momento. El guardameta tico ha tenido impresionantes y determinantes actuaciones en los últimos partidos, permitiéndole al Real Madrid alzarse con el trofeo liguero y avanzar a la final de la Champions League.

Navas fue titular en el partido del domingo en La Rosaleda, en un duelo que su equipo acabó llevándose por marcador de 0-2 y que a la postre significó la liga número 33 para los blancos.

Tras el encuentro, las celebraciones no se hicieron esperar, pero Navas sorprendió a todos cuando apareció ante los medios con un look completamente diferente.

El arquero costarricense acudió a su cita con los reporteros con la cabeza rapada y explicó el conmovedor e importante motivo detrás de su “cambio de imagen”.

“¿Lo del pelo? Quería dedicárselo a todos los niños que están en los hospitales; los que realmente lo están pasando mal, que están luchando por su vida y a todas sus familias. No quería dedicarlo solo de palabra sino con hechos y aquí estoy; sin pelo como ellos, apoyándolos siempre“, dijo Navas en rueda de prensa.

Navas también habló sobre la final de la Champions League, que su equipo disputará el próximo 3 de junio en Cardiff contra la Juventus. “Ahora vamos a disfrutar todos y ya después tendremos tiempo para pensar en la Champions que es un sueño que tenemos ahí también“, dijo el guardameta tico.

Tras el partido contra el Málaga, Keylor también fue cuestionado por el posible fichaje del guardameta español, David De Gea, quien podría poner en peligro su continuidad con el Real Madrid.

El jugador centroamericano, sin embargo, se dijo tranquilo y afirmó que su objetivo es seguir trabajando y mejorar de cara a la próxima campaña.

“Yo estoy aquí. Tengo tres años de contrato, no me pienso ir. Nunca voy a parar de luchar y voy a venir la próxima temporada con más fuerza que esta y que la anterior y que toda mi carrera“.

De Gea podría tener los días contados en el Manchester United y estaría cerca de recalar en el Santiago Bernabéu, dos años después de la bochornosa operación que tuvo como protagonistas a ambos arqueros y que al final no se concretó por el tardío envío de los respectivos documentos.

El internacional español, incluso, colgó una fotografía en su cuenta de Twitter (@D_DeGea) que fue interpretada por muchos como una despedida.

Thank you for your unconditional support! 👏🏻 Gracias por vuestro apoyo siempre! #mufc pic.twitter.com/kb98KTA7eF

— David De Gea (@D_DeGea) May 21, 2017