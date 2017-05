El técnico del Barça espera una "carambola" en el final de la Liga

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique señaló este sábado, en la víspera de la última jornada de Liga en la que su equipo parte con tres puntos menos que el Real Madrid en la pelea por la Liga, que “si se da la carambola, fantástico”.

La victoria el miércoles contra el Celta en el partido pospuesto de la jornada 21 del campeonato español colocó a los blancos líderes con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona, por lo que un empate les bastaría el domingo en el estadio de La Rosaleda para alzar su título liguero, número 33.

De esta forma la carambola que necesitan los azulgranas es que ellos ganen al Éibar en el Camp Nou y que los blancos empaten o pierdan.

“No me da igual lo que haga el Madrid, cómo me va a dar igual, está bien ser radical pero no tanto, pero como no depende de nosotros no tiene sentido estar todo el rato pendiente. Ya habrá tiempo al acabar el partido”, continuó Luis Enrique.