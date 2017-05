Floyd Mayweather abrirá un club de striptease en Las Vegas

El famoso boxeador Floyd Mayweather causó revuelo luego de haber anunciado el nuevo y polémico negocio que contará con belleza exótica, en Las Vegas.

Y es que mientras se decide si sostener o no una pelea con el campeón de la UFC, Connor McGregor, el boxeador estadounidense no pierde el tiempo, y ha anunciado en sus redes sociales, la apertura de su nuevo negocio.

Días atrás algunos medios habían anunciado que Floyd planeaba adquirir una franquicia de la NBA, pero ahora anunció que es algo nuevo, además que estaba claro que no iba a ser un negocio al uso.

Se trata de Girl Collection”, un exclusivo club de striptease que funcionará en Las Vegas, ciudad en la que “Money” es personaje muy influyente.

El negocio contará con “las bailarinas más exóticas del mundo, y es muy lujoso, con áreas VIP, habitaciones equipadas para la ocasión.

.@floydmayweather picking up cash with some of his close associates as he gets everything lined up for the opening…https://t.co/ynKKAfKlBb pic.twitter.com/Q7IK5A9mjo

— Girl Collection (@girlcollection) May 5, 2017