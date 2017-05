Carlos Ruiz se pelea con cuenta falsa de diputado Giordano en Twitter

El exdelantero Carlos “el Pescado” Ruiz explotó al haber recibido insultos, de según él, Juan Manuel Giordano, pero no se dio cuenta que todo era una farsa.

Y es que la cuenta @dipukid le dedicó un par de líneas a Carlos Ruiz, que sacó de quicio al exjugador, quien le contestó de manera eufórica.

“Como cuando sos un futbolista frustrado y te pones a criticar mientras te emborrachas en Mami. Saludos fish”, decía la cuenta en respuesta al tuit que horas antes había publicado Ruiz, que decía: “Nuestros impuestos pagan tu salario #giordano no te pagamos para que sirvas de guía de turistas o manager de imagen. Trabajen diputados”.

“Ahora yo soy el frustrado, no serás vos diputado tránsfuga que te has prostituido de partido en partido para seguir sangrando a mi país”, a lo que la cuenta contestó: “Pero bien que andabas con Baldizón, no jadas hermano aquí el político frustrado sos vos”.