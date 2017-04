Sharapova avanza y responde a las tenistas que la llaman “tramposa”

La bella tenista Maria Sharapova continúa con paso firme en el torneo de Stuttgart a pesar de las fuertes críticas por su regreso tras su dopaje, pero se armó de valor y respondió a sus detractoras.

Sharapova estuvo suspendida durante 15 meses por dopaje, y su regreso va en ascenso, la exnúmero uno del mundo se clasificó este viernes a las semifinales del torneo WTA de Stuttgart, después de haber vencido a Anett Kontaveit por 6-3 y 6-4.

This feeling is everything!! Thank you!!❤️ pic.twitter.com/J7UNBs4Jqi

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 26, 2017