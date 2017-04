City y United empatan sin goles en el derbi de Manchester

Manchester City y el Manchester United empataron sin goles este jueves en partido aplazado de la jornada 28 de la Premier League, resultado que deja a ambos equipos separados por apenas un punto, en la lucha por el cuarto puesto.

Por detrás aparece el Arsenal, sexto con 60 puntos y un partido menos, por lo que todavía podrá pelear por la preciada cuarta plaza.

Los de Pep Guardiola, que llevaron la iniciativa durante el encuentro, se quedaron sin el portero chileno Claudio Bravo, lesionado del gemelo de su pierna izquierda en el minuto 78′. Le sustituyó Willy Caballero.

El United finalizó el partido con un jugador menos, tras la expulsión del belga Marouane Fellaini (83′), que vio dos amarillas en escasos segundos. Primero por una entrada a Sergio Agüero y a continuación por un supuesto cabezazo también al ariete argentino.

FT: City 0 #MUFC 0.

No goals but plenty of heart shown by the Reds, whose battling performance earns an away point in the derby. #MCIMUN pic.twitter.com/YjsSHaHfks

— Manchester United (@ManUtd) April 27, 2017