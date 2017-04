Bartra plasma su sentir por medio de una carta

“El dolor, el pánico y la incerteza de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría… fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida”, escribió este viernes en la red social Instagram Marc Bartra , el defensa español herido en el ataque al autobús del Borusia Dortmund.

En la foto que acompaña el texto, Bartra aparece en la cama del hospital con el brazo derecho completamente vendado. A su lado, su esposa tiene en brazos a su hija.

“Hoy he vuelto a recibir en el hospital la visita que más feliz me hace. Ellas son mi todo, la razón por la que lucho para superar siempre los obstáculos y este ha sido el peor de mi vida, una experiencia que no desearía a nadie en este mundo”, señala Bartra al comienzo del texto.

“El dolor, el pánico y la incerteza de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría… fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida”, continúa el internacional español.