CR7 habría pagado para evitar ser acusado de agresión sexual

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha sido acusado de una agresión sexual supuestamente ocurrida en 2009 en territorio estadounidense, en la ciudad de Las Vegas, según una información de Der Spiegel y Football Leaks.

La publicación alemana, que asegura conocer la identidad de la víctima, también desvela que después de la supuesta agresión se llevó a cabo una mediación firmada por un abogado portugués para intentar tapar el caso, en enero de 2010. Según el rotativo alemán, “la mujer guardaría silencio sobre los hechos que, presuntamente, ocurrieron el 13 de junio de 2009 en un lujoso hotel de Las Vegas”. El acuerdo se firmó, siempre según las mismas fuentes, tras alcanzar “un acuerdo extrajudicial siete meses después, concretamente el 12 de enero de 2010”. Incluso figura en la información el nombre del mediador, el abogado portugués, Carlos Osorio de Castro, responsable legal de los asuntos de Cristiano Ronaldo, al que en la firma del acuerdo de le dio a conocer como “Mr. D”, mientras que la supuesta víctima era nombrada como “Ms. C”.

Esta es la portada del diario alemán que dio a conocer la nota del portugués.

Pagó por el silencio

Siempre según estas fuentes, Cristiano Ronaldo habría pagado a la víctima un total de US$375,000 a cambio de su silencio, un año después de los hechos, en 2010. La mujer habría accedido a guardar silencio para siempre y, además, “dar los nombres de todas las personas a las que había revelado los hechos”. También a haber “eliminado o destrozado permanentemente cualquier material electrónico, escrito o de cualquier otro tipo que hubiera generado o recibido a raíz de los supuestos hechos”. Der Spiegel incluso afirma que “la mujer denunció el supuesto ataque a la policía el mismo día que había ocurrido, como confirman los registros en los que aparece su llamada telefónica a la policía metropolitana de Las Vegas”. Se explica también que “aunque no llegó a facilitar el nombre del supuesto violador, sí habló de una figura pública, de un atleta”.

Der Spiegel se intentó poner en contacto con Cristiano Ronaldo y fue su abogado, Johanes Kreile, quien ha hablado en su nombre: “A Juzgar por las preguntas realizadas, las acusaciones deben ser rechazadas contundentemente porque son incorrectas”. El abogado habría añadido que el portugués tomaría “acciones legales contra declaraciones falsas y cualquier menoscabo a sus derechos personales”. En ese sentido, Der Spiegel explica que el abogado del futbolista del Real Madrid, que se abstenga “de informar” sobre la cuestión.

También el abogado Carlos Osorio, al que el medio de comunicación alemán contactó, pidió silencio, asegurando que es política de su empresa no hablar sobre sus clientes, pidiendo, además, que no sacasen conclusiones por el hecho de no hablar con el rotativo.

*Con información de Sport