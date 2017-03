Luis Enrique anuncia su salida del Barça y así reacciona la afición

El entrenad0r del Barcelona Luis Enrique anunció que no dirigirá al equipo la próxima temporada y la afición tanto azulgrana como de otros equipos no tardó en reaccionar, incluso Pep Guardiola dio su opinión.

“No seré el entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso”, explicó Luis Enrique en la conferencia de prensa, posterior a la goleada de los azulgranas (6-1) ante el Sporting de Gijón.

@FCBarcelona_es no te pueden echar si te vas tú pic.twitter.com/q5ZKW63H8E — helen (@ElenaSanchezz) March 1, 2017

Y los tuiteros no tardaron en reaccionar. Algunos expresaban a favor de su salida y otros lamentaban la decisión. “Messi ya está buscando entrenador a su medida, de esos cracks que le gustan a él. Qué vuelva el “Tata Martino!!” Un visionario”, “Estamos esperando tu mejor balada. Ah no, espera, que no te conocen ni en tu casa”, “No te pueden echar si te vas tú”, son algunos de los comentarios.

Ante la noticia algunos pedían la llegada de Jorge Sampaoli, y otros agradecían al asturiano. “Bienvenido Sampaoli”, “Después de una temporada de olvido con el que se ganó el segundo triplete rande y gracias Lucho”, Por los que se alegran no más recorarles que este señor ganó 8 títulos de 10″, comentaron.

@FCBarcelona_es Messi ya está buscando entrenador a su medida, de esos cracks que le gustan a él. Que vuelva el Tata Martino!! Un visionario — Nicky Triphook (@NickyTriphook) March 1, 2017

“El motivo de mi decisión es por la manera que tengo de vivir esta profesión, intensamente y constantemente buscando soluciones. Eso significa pocas horas de descanso. Necesito descansar”, agregó Luis Enrique en su conferencia.

Pep Guardiola también se pronunció sobre el anuncio del asturiano. “Como fan del Barcelona estoy triste por perder al entrenador perfecto para el Barça”, dijo este miércoles el técnico del Manchester City.

*Con información de AFP