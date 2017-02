VIDEO. Novak Djokovic habla español y causa alboroto en su visita a México

La afición mexicana agotó las localidades para seguir la participación del serbio Novak Djokovic en el Abierto Mexicano 2017, donde también competirán el español Rafael Nadal y el argentino Juan Martín del Potro.

Con vítores y aplausos, el número 2 del ranking mundial de la ATP fue recibido mientras bajaba de su avión en Acapulco. Acto seguido, el carismático deportista aprovechó para dirigir unas palabras en español.

“Estoy muy contento de venir por primera vez. Estoy esperando por una experiencia positiva“, dijo Djokovic.

Al ser preguntado por sus sensaciones previas, el tenista dijo que buscará ganar el torneo.

“Quiero conocer a la gente, el torneo y, como dije, quiero tener una buena experiencia. Espero poder jugar bien y pelear por el torneo“, agregó el tenista.

Unas 4 mil personas acudieron el domingo por la noche al primer entrenamiento de “Nole”, arropado con cánticos con sabor futbolero en el estadio Mextenis.

“¡Olé, olé, olé, olé, ‘Nole’, ‘Nole’!“, se escuchó en la tribuna. Djokovic, conocido por su personalidad amigable, correspondió al público con un pequeño baile y mostró su gratitud lanzando varias pelotas hacia la grada.

What a welcome! 🤗🙏😃 Thank you my #NoleFam 🇲🇽 pic.twitter.com/SGR4I1o8yV

— Novak Djokovic (@DjokerNole) February 27, 2017