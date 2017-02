Lewis Hamilton y Mercedes presentan el bólido con el que pelearán por el título de la F1

La escudería Mercedes y su piloto estrella el británico Lewis Hamilton presentaron este jueves su nuevo monoplaza con el que competirán en el próximo Campeonato de la Fórmula Uno.

“Se siente increíble”, opinó Hamilton después de haber puesto a prueba el nuevo vehículo. “Ayer fue el primer día en que vi funcionar el carro de manera integral. Es la pieza mecánica más detallada que he visto hasta ahora en la Fórmula Uno“, agregó el piloto de 32 años, quien condujo en la pista Silverstone.

Hamilton terminó de segundo detrás de su compañero de equipo Nico Rosberg la temporada pasada, pero el alemán se retiró cinco días después de ganar el título. Valtteri Bottas, antes del Williams, será su nuevo coequipero.

Los colores del Mercedes nuevo son similares a las versiones anteriores, pero es más chato, amplio y pesado, reflejando los cambios exigidos en el manual técnico de la disciplina.

🔎 UP-CLOSE

💬 @LewisHamilton: "It's the most detailed piece of machinery I have seen so far in F1"

Introducing the @MercedesAMGF1 W08 👀 pic.twitter.com/UKuvtGrQNl

— Formula 1 (@F1) February 23, 2017