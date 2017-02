La vida de Keylor Navas será llevada al cine

La vida del portero costarricense Keylor Navas será llevada a la pantalla grande en un largometraje con fuerte carga religiosa.

La película llevará por título “Hombre de fe” y contará la historia del futbolista desde que era un niño hasta su llegada al Real Madrid, equipo en el que actualmente es titular.

Jorge Obando, productor ejecutivo del filme, explicó en conferencia de prensa que el proyecto cuenta con el aval del club español y con el financiamiento necesario (aportado por inversionistas y patrocinadores del país centroamericano).

Por su parte, Keylor Navas se mostró sorprendido y emocionado por la intención de los productores de hacer una película sobre él, pero calificó el proyecto como una “bendición“.

“En el momento que me dijeron que querían hacer una película mía obviamente fue algo de sorpresa, en realidad uno nunca se lo imagina, es una bendición para mí, me siento ‘superemocionado’ y agradecido con Dios“.

El guardameta tico explicó que insistió para que la película llevara el título “Hombre de fe“, argumentando que para él “eso es lo más importante“.

“Mi vida ha sido muy bonita en muchos momentos pero también ha estado llena de barreras; de obstáculos frente a los cuales me he formado bastante dentro de la fe (…) Mucha gente se ha reído de mí, pero al final yo creo que Dios siempre me ha llevado de su mano“.