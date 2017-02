Directiva respalda insultos racistas contra jugador que dejó la cancha llorando

La jornada futbolística del fin de semana dejó una lamentable imagen en Serbia, cuando el futbolista brasileño Everton Luiz abandonó la cancha entre lágrimas tras un partido de la liga local entre el Rad y el Partizan.

El jugador sudamericano tuvo que soportar, durante todo el encuentro, los insultos racistas desde la grada. Los aficionados también imitaron “sonidos de mono” e incluso levantaron una pancarta en contra del deportista, informaron medios locales.

Después del partido, el Partizan condenó los actos racistas en contra de su estrella y el comité de competición actuó rápida ordenando el cierre temporal del estadio.

Pero la polémica no quedó allí. Según informa el diario español AS, desde el Rad no mostraron el mismo rechazo. Esto, luego de que la vicepresidenta del club, Jelena Polic, respaldara a la afición publicando un mensaje en Facebook en el que arremetía contra Everton Luiz.

“Al parecer, tenemos que respetar a los demás más que a nosotros mismos para estar orgullosos, cuando el Partizan tiene siete jugadores extranjeros. Y luego salen las lágrimas falsas, la historia falsa de ‘amo a Serbia y la veo como mi casa’. ¿Por qué no vuelves a Brasil y les muestras tus oscuros dedos?“.

El post, posteriormente borrado de la red social, hacía referencia al gesto que el jugador brasileño, cansado de los insultos, realizó con uno de sus dedos en contra de los aficionados.

