Neto Bran: "Si corría iba a llegar con la lengua de fuera"

Durante la celebración de la primera edición de los 10k de Mixco, Neto Bran, alcalde de ese municipio dijo que por el miedo a “llegar con la lengua de fuera” no participó del recorrido que esta mañana se realizó en el Bulevar El Naranjo.

Bran aseguró que está “muy contento” de haber visto cómo más de 4 mil personas acudieron a la convocatoria de la prueba atlética y que “quería disfrutar de la entrada de los primeros corredores a la meta“.

“Quería disfrutar de esto desde la salida, del ingreso de los primeros corredores. Si corría iba a venir ya ‘con la lengua de fuera’. A ver si no me daba ‘el telele por ahí’, entonces decidí mejor no correr hoy“.