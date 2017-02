Manchester City ficha a una estrella del fútbol femenino

El equipo femenino del Manchester City confirmó el fichaje de la estadounidense Carli Lloyd, ganadora del premio a la mejor futbolista del año FIFA en dos ocasiones y capitana de la selección de su país.

Lloyd, de 34 años, llega procedente del Houston Dash y jugará con el City apenas unos meses, para disputar las Spring Series, la Copa FA femenina y la Champions League femenina.

La estadounidense ha disputado 232 partidos internacionales y en la final del Mundial femenino de Canadá 2015 marcó un triplete en contra de Japón (5-2), incluyendo un gol desde el centro del campo.

Lloyd explicó que, después de jugar en Estados Unidos durante toda su carrera, la oportunidad de probarse en Europa y participar en la Champions League es algo que la entusiasma.

