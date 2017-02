Iván Sopegno: "Le dije a Pedro Portilla que si me iba, lo haría definitivo"

El entrenador argentino Iván Franco Sopegno no soportó la presión de la afición por los malos resultados de Comunicaciones en el inicio del Torneo Clausura y este viernes hizo oficial su salida del equipo crema.

Previo a la conferencia de prensa que el club ofreció en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, el técnico argentino se despidió del plantel de jugadores dentro del camerino.

Pedro Portilla: "A partir de hoy a Ivan se le juzga por su trayectoria: cinco titulos en ocho finales". — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 3, 2017

“Habíamos hablado con Pedro Portilla, luego tuvimos estos partidos que no arrancaron como queríamos, y a pesar de que he pasado momentos inolvidables aquí, creo que debo dar un paso al costado, dejar algunas ideas personales que tenía y priorizar la institución como siempre lo hemos hecho”, expresó Sopegno.

El argentino indicó además que se tomará una pausa después de haber estado ligado al club durante 15 años. “Le dije que Pedro Portilla que si me iba lo haría definitivo, y así será. En estos últimos partidos que salí a la cancha afectó la negatividad (de la afición), y eso lo absorbe el jugador y no deja que se desarrolle con plenitud”, agregó Sopegno.

Sopegno: "Ha llegado el momento de dar un paso al costado, me voy a tomar una pausa de mi profesión". — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 3, 2017

Por suparte Portilla explicó que William Olivera tomará de manera interina las riendas del equipo y que se tomarán el tiempo que sea necesario para buscar la mejor opción para el club.

“A lo mejor con el tiempo me arrepienta, aunque creo que no. Fue una decisión que tomé con mi familia, además porque el jugador necesita que haya un aura positiva, por eso tomé la decisión de dar un paso al costado. Fueron 15 años con eta institución y aquí me tienen, solo denme un tiempito, un descanso”, finalizó Sopegno.

Comunicaciones solo ha ganado uno de los cuatro partidos que van del campeonato y empieza a tocar fondo, se ubica en la décima posición.