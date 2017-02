ENTREVISTA. Rolando Fonseca envía contundente mensaje a Iván Sopegno

El mal momento por el que atraviesa Comunicaciones hizo que la leyenda crema, el costarricense Rolando Fonseca volviera su vista al club que tantas veces lo vio triunfar, y ahora con una mirada distinta y de la mano del empresario Roberto Arzú, pretende devolverle al club la gloria que ha perdido.

Acompañado de uno de sus hijos, Fonseca conversó con Publinews acerca de los planes que tiene si Ángel González accede a vender al club, e hizo énfasis en que definitivamente habría cambios, incluso mencionó que el argentino Claudio Caniggia es opción para dirigir al equipo. Fonseca también reveló que la próxima semana Arzú se reunirá con Ángel González para tratar el tema.

¿Qué crees que le pasa al equipo ahora?

Le está costando el acoplamiento de los nuevos jugadores, y la paciencia y tolerancia en el futbol, se le acaba muy rápido a la gente.

Pero ya son dos torneos sin título, no es solo el mal inicio del Clausura

Es ahí donde se prenden las alarmas, la no química entre la afición y el cuerpo técnico repercute en el jugador. No fluyen las jugadas por sí solas, les está costando el último cuarto de cancha.

En tu opinión, ¿Iván Sopegno explica claro sus planteamientos o hay rebeldía de los jugadores?

Es difícil que un jugador se ponga en rebeldía porque es el primer perjudicado, al que critican y sacan de la cancha, puede que no haya empatía entre ellos y, si fuera el caso, eso hace que no se tomen buenas decisiones en la cancha.

¿Te parecen bien los planteamientos de Sopegno?

No. Cambiaría el esquema, Comunicaciones tiene jugadores con buen manejo de balón, desequilibrantes por las bandas, con los que se puede hacer algo diferente.

Si hay buenos jugadores, ¿falla el técnico?

Me llamó la atención que el “profe” dijo que salieron jugadores importantes, pero si él sabía que tenía la presión de ganar un campeonato, ¿por qué salieron esos jugadores? Si marcaban la diferencia y los necesitaba, hubiera evitado perder su base. Es difícil opinar desde afuera, pero a los futbolistas no se les olvida jugar de la noche a la mañana. Ahora me pregunto, ¿será que les falta hambre, estabilidad económica o han logrado tanto que ya no les apetece ganar?

¿Si llegas a la dirigencia qué es lo primero que harás?

Conversar con los jugadores. Entre los camerinos existe un código de ética y es que uno siempre va a salir diciendo que “todo está bien”, pero cuando estás en la intimidad y hablas con cada jugador, externa diferentes cosas, tendría que escucharlos.

¿Has conversado con algunos jugadores?

No. Hemos sido muy respetuosos, todavía no nos toca. Lo que sí hemos hecho es un llamado a la afición para que respete y apoye al cuerpo técnico y a los jugadores. Tenemos que cuidar la institución, en lo personal en algún momento me dio de comer.

¿Desde cuándo se planeó la propuesta de comprar al equipo?

Desde hace meses se tiene la ilusión, económicamente no puedo comprarlo, pero tal vez don Roberto (Arzú) con sus contactos pueda lograrlo, él me invitó a colaborar con la institución.

¿Cuáles serían los primeros cambios?

Bajaríamos los precios de las entradas, necesitamos un estadio lleno para motivar a los jugadores, cambiaríamos la imagen de la institución y buscaríamos la construcción de un estadio propio.

¿Iván sería removido?

Como consejo a Iván, me haría a un lado, prefiero que salga por la puerta grande y no por la puerta de atrás. Si él descansa un tiempo refrescará sus ideas, a veces los ciclos cansan y se vuelven rutina.

¿Y en quién han pensado para ocupar el cargo?

Roberto tiene una buena relación con Claudio Caniggia y en su momento le externó su interés por colaborar con el equipo (como entrenador).

Pedro Portilla dijo que el equipo no está en venta, ¿en realidad hay posibilidades de que Arzú adquiera el equipo?

Sí. La próxima semana Roberto tiene una reunión con don Ángel (González) y va a tocar el tema.





De darse la venta, ¿cuál será tu papel?

Seré el presidente, la administración caerá directamente sobre mí, trabajaré con los hijos de Roberto.

¿Regresarías a José Contreras y Jairo Arreola?

A ellos y a otros más, pero de momento solo son anhelos. Rolando Blackburn puede ser opción, es un jugador que marcó mucha diferencia.

La afición se ha quejado sobre el mal manejo de Roberto Arzú en el pasado, ¿qué opinas?

Eso es cierto y Roberto no lo ha ocultado, ha dicho que se equivocó y reconoció sus errores, pero esta semana entregó un finiquito en el que consta que dejó al equipo sin deudas.

¿Duele ver al equipo así?

Más que doler, me preocupa, pero, si hay algo más importante para mí que los campeonatos ganados y ser un ícono, es tener el derecho que me da la afición de levantar la voz, y eso se llama respeto, y estoy agradecido por ello.