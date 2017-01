VIDEO. Así fue la presentación de Marco Pablo Pappa con Municipal

En medio de un centenar de cámaras y aplaudido por cientos de aficionados rojos que llegaron al estadio El Trébol, fue presentado este domingo Marco Pablo Pappa, como el nuevo refuerzo de Municipal.

“Venir a Guatemala no solo me hace feliz a mí sino a mi familia. Me emociona estar de vuelta en Guatemala, fueron seis semanas largas de vacaciones y es el momento de sentir lo que es el futbol, y más con una afición como es la de Municipal“, expresó Pappa a su llegada al Manuel Felipe Carrera.

“Estoy ansioso y nervioso, espero que todo nos salga bien. Han cambiado muchas cosas desde que me formé en este equipo, el club ha crecido y eso me motiva a saber que tomé una decisión correcta, me siento contento con mi decisión. Estoy ansioso por empezar este nuevo reto, sé que será una linda experiencia para mi carrera y mi familia, prometo dar lo mejor de mí en la cancha y demostrar lo que aprendí en los años que estuve fuera”, agregó Pappa.

Previo al inicio del partido entre Municipal y Carchá por la segunda jornada del Torneo Clausura,Pappa lució sonriente al haber recibido de manos del gerente Selvyn Ponciano, la camiseta roja con su nombre.

#Clausura2017 Marco Pappa saluda a la afición mientras recibe su camiseta como el nuevo refuerzo de @Rojos_Municipal pic.twitter.com/5vBkdu1wxq — Deportes Publinews (@Deportes_PN) January 22, 2017

El volante inició su carrera en las categorías inferiores de Municipal, luego formó parte del Chicago Fire de Estados Unidos, de ahí saltó al SC Heerenveen de Holanda para luego retornar a los Estados Unidos y enfilarse con el Seattle Sounders.

Tras su salida del equipo de Seattle,Pappa jugó con el Colorado Rapids, y al quedarse sin opciones fuera del país, decidió volver a casa.