Los momentos más dramáticos de Ana Sofía Gómez en su despedida

Minutos de tristeza y angustia vivió la atleta guatemalteca Ana Sofía Gómez este viernes frente a decenas de cámaras, cuando pronunció las palabras que tanto temía y que muchos de sus seguidores no querían escuchar.

Pero se armó de valor, tomó el micrófono y en ese momento supo que no había vuelta atrás, no fue fácil, por su mente seguramente pasaron los momentos de gloria que vivió junto con su entrenador y amigo Adrián Boboc.

Aún escuchaba el himno nacional y veía hondear la azul y blanco desde lo más alto del podio. Fue entonces cuando la sensación de sentir cómo las medallas colgaban de su cuello desembocó en un inconsolable llanto cuando dijo: “He tomado la decisión de retirarme de la gimnasia”.

“Hace 14 años empecé a recorre un camino que se convirtió en mi sueño. Tuve la dicha de sentir como toda Guatemala vibró con el, han sido años de trabajo duro, de ilusiones arraigadas y grandes satisfacciones, gracias a Dios no faltaron las oportunidades de colocar el nombre de Guatemala en alto, que es donde merece estar”, agregó.

#AnaSofia La atleta llora mientras observa un video que resume su trayectoria @sofii_goomez pic.twitter.com/5emrmhpHCE — Reina Damián (@RDamian_PN) January 20, 2017

“Sin embargo después de cosechar importantes logros deportivos he decidido retirarme de la gimnasia artística de alto rendimiento y hoy quiero comunicarlo a todos los guatemaltecos que me han brindado su apoyo incondicional, pues este fue en innumerables ocasiones el pilar que me brindó esperanza y fortaleza ante los retos que enfrenté durante estos años”.

Esta decisión particularmente difícil ha sido muy reflexionada y ha requerido de mi mucha madurez y valor pues la gimnasia es mi vida, pero todo su ciclo tiene un inicio y un final. Sueño con ser entrenadora y sembrar en cada uno de los atletas esa pasión por trabajar duro, ponerse metas altas y comprometerse consigo mismos y con toda Guatemala”, dijo.















Ana Sofía se mantuvo firme mientras leía su discurso, pero las lágrimas fueron inevitables al ver dos videos que resumían su carrera deportiva y al escuchar las palabras de agradecimiento y apoyo de su entrenador Adrián Boboc.

Gómez representó a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016. Fue campeona panamericana en Guadalajara 2011 y ganó varias medallas de oro en Juegos Centroamericanos y Centroamericanos y del Caribe, también compitió en varias copas del mundo; sin embargo tras anunciar su retiro dijo que se enfocará en prepararse para ser entrenadora.