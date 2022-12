Game Changers 2022 presenta innovaciones en el marketing

Por cuarto año consecutivo se llevó este evento organizado por Mostro Agency en Guatemala para marcas y clientes.

El pasado 2 de diciembre se llevó a cabo la cuarta edición de Game Changers, una actividad enfocada en la innovación del campo del marketing.

Con el objetivo de crear una plataforma exclusiva de educación para sus clientes, Mostro Agency lleva a cabo este evento para ayudar en la construcción de las mejores estrategias de marketing y del mismo modo premiar campañas que hayan logrado los objetivos comerciales en equipo.

Mirian Berganza, directora de medios y fundadora de de la agencia expresa que es el único evento creado para clientes en donde educan acerca de la industria del consumidor y donde se toman el tiempo para explicarles lo que se viene el próximo año.

“Como agencia hacemos valer uno de los pilares importantes de la agencia que es educar a nuestro equipo sobre tendencias y toda la parte digital”, añade Berganza.

“En nuestra 4ta edición hablamos sobre lo que valora el consumidor al momento de elegir una marca, un producto, un servicio o asistir a un evento. Este 2023 debemos hacer uso de la información para crear experiencias en nuestro consumidor y convertir nuestras marcas en relevantes”, expresó.

Los temas impartidos fueron:

• Consumer insights and trends by Daphne Jager – Fundadora MOSTRO

• Cookieless – The future of data collection by Marián Berganza – Fundadora MOSTRO

• Bridge To The METAVERSE by Byron Cabrera – Country Manager Facebook GT / Entravisión

• Marketing Mix Modeling by Sara Vaquerizo – Media Sales Representative Oficial Google

• Marketing Science: potencia tu cultura data driven by Nicole Duran – Regional Director en Bunker DB

• Experience Party Data by Andres Anleu & Manola Blanco – Directores MOSTRO.

Game Changers 2022

El cierre del evento culmina con MOSTRO AWARDS, el momento en el que la compañía tangibiliza su misión como empresa “Llevar a las marcas as su crecimiento empresarial”; en donde la agencia de publicidad premia a todas aquellas marcas que en el año hayan cumplido con objetivos comerciales en conjunto

Los trofeos del evento se los llevaron:

MOSTRO DEL AÑO 2022

MOSTRO DEL AÑO 2022 Taco Bell Guatemala

Tráfico Transaccional Punto de Venta – DÍA DEL TACO

Tráfico Transaccional Punto de Venta – DÍA DEL TACO CUBATA | RFRESH BRANDS

Evolución de Marca – Lanzamiento

Evolución de Marca – Lanzamiento DONOVAN WERKE

Creatividad 360° – Principal Forte

Creatividad 360° – Principal Forte BALLACK

Eficiencia en conversión – Fitness One | Tribó | Dinamic

