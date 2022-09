JCN Motors inaugura nueva sala de ventas y taller de servicio en zona 10

La nueva agencia de JCN Motors está ubicada en Avia, un espacio en el que los guatemaltecos podrán tener acceso a marcas como Piaggio, Vespa, KTM, Citroen, MG y Maxus, entre otras. Además, ha sido diseñada para que los clientes puedan ver el taller de servicio desde la salsa de ventas, con comodidad y atención personalizada.

Publicidad

Durante diez años, JCN Motors ha trabajado en comercializar y representar a grandes marcas de motocicletas: Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, SYM, Super Soco, KTM, Husqvarna y ahora See Doo y Can Am. También las marcas de vehículos: Citroen, MG, Maxus y ahora FAW.

Como parte de su crecimiento en Guatemala, la empresa inauguró una nueva agencia en el centro comercial Avia, en la zona 10 de la ciudad. Esta nueva agencia es una representación del servicio post venta. Ha sido diseñada específicamente para que, desde la sala de ventas, los clientes puedan ver el taller de servicio y observar cómo su automóvil o moto está en las mejores manos.

Sobre la nueva agencia de JCN Motoros en Avia, zona 10

Además de su elegante diseño, la nueva sede fue pensada para ofrecer la máxima comodidad y atención personalizada. También cuenta con servicio de barista, esto con el objetivo de proporcionar a los clientes café de la marca italiana Marzzoco, una de las más famosas del mundo.

“También es importante mencionar la bodega de repuestos que está disponible para que nuestros clientes la visiten”, agregó Christopher Niemann, director general de JCN Motors.

Sorpresas: Nuevas incorporaciones

Como parte de esta nueva etapa para la empresa, JCN anunció la incorporación de la marca See Doo y Can Am, del gran grupo BRP. Para presentar esta incorporación, se contó con la visita del delegado comercial de la región, Carlos Berdon.

Además, una de las principales noticias reveladas en la inauguración de la nueva agencia estuvo relacionada con los lanzamientos para 2023 que tendrá JCN Motors. Los nuevos modelos de SYM Maxsym 400 y la Maxsym 508 TL, dos scooters del segmento de alta potencia, que impresionan por lo compacto y su tecnología, que incluye tableros digitales, suspensiones multilink y keyless, entre otros accesorios.

En el caso de See Doo y Can-Am no solo se ofrecerán vehículos terrestres si no también marinos, estos últimos gracias a la alianza con Marinas 4×4.

Y por último, Maxus lanza la SUV D60, del segmento mediano de 3 filas, tablero digital, asientos de cuero, motor 1.5T con toda la tecnología del grupo SAIC Motors, disponible en 4 colores y en la versión Luxury top de gama.

(Visited 373 times, 373 visits today)

Publicidad