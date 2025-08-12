Primer vistazo de “One Piece” Temporada 2

Durante TUDUM se reveló el primer vistazo a Tony Tony Chopper en la temporada 2 de One Piece

Tras el rotundo éxito de su primera temporada, que se convirtió en una de las producciones más vistas en Netflix, la plataforma ha confirmado que la segunda temporada de One Piece llegará a finales de 2025, por el momento se desconoce la fecha exacta.

En esta nueva entrega, la tripulación de Luffy continuará su viaje por la Grand Line, adentrándose en la emblemática Saga de Arabasta, donde enfrentarán desafíos cada vez más intensos en su búsqueda del legendario tesoro One Piece.

Los fans de los Sombreros de Paja están ansiosos por ver en acción al joven actor mexicano Iñaki Gody, quien interpretará al gran protagonista Monkey D. Luffy, la gran revelación de las imagenes oficiales lo compartió la plataforma de streaming.

Primer vistazo a “One Piece” Temporada 2

Sale a la luz las primeras imágenes de la segunda temporada del live action “One Piece”:

