Lilo y Stitch ya tiene fecha de estreno en Disney+ Guatemala

La nueva versión en acción real de Lilo y Stitch estará disponible en la plataforma streaming este próximo 3 de septiembre de 2025, según dato de la página oficial Disney.

Una acción animada que cuenta el clásico animado de Disney del 2002, "Lilo y Stitch" es la salvaje, graciosa y conmovedora historia de una niña hawaiana y un alien fugitivo que la ayuda a recomponer su familia. Foto: Disney Oficial

Disney apuesta por la nostalgia y trajo de regreso a una de sus historias más queridas: la de una niña hawaiana y su caótico compañero alienígena. Esta adaptación promete un enfoque más contemporáneo pero manteniendo el corazón de la película original del 2002.

El elenco está encabezado por Maia Kealoha como Lilo, acompañada por Sydney Agudong como Nani y Zach Galifianakis como el Dr. Jumba. La voz de Stitch sigue a cargo de Chris Sanders, quien lo interpretó en la versión animada. Además, Billy Magnussen y Hannah Waddingham se suman al reparto, junto con un cameo especial de Tia Carrere, quien ahora interpreta a la señora Kekoa. El diseño de Stitch ha generado opiniones divididas en redes sociales, pero su carisma sigue intacto.

Lilo y Stitch El nuevo live action de Disney promete encantar a todos (Disney)

Uno de los aspectos más destacados de la cinta es su música. Esta nueva versión incluye clásicos de Elvis Presley y nuevas interpretaciones producidas por Bruno Mars. La emblemática “Hawaiian Roller Coaster Ride” regresa con nuevas voces, y el dueto “Aloha ʻOe” entre Lilo y Nani promete arrancar más de una lágrima en la sala.

