La historia de Lamine Yamal y Nicki Nicole: un romance que crece al calor de los rumores

La prensa española y los seguidores de la farándula están en vilo por la supuesta relación entre el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el noviazgo, los rumores han crecido de manera exponencial, alimentados por una serie de eventos y detalles que no han pasado desapercibidos.

PUBLICIDAD

El inicio de las especulaciones se remonta al cumpleaños número 18 de Lamine Yamal, celebrado el pasado 13 de julio en una finca privada cerca de Barcelona.

La presencia de Nicki Nicole en esta fiesta, junto a otras figuras de la música argentina como Bizarrap y Duki, fue la primera chispa que encendió las alarmas. Según reportes de la prensa, fue en este evento donde se habría visto a la pareja besándose, lo que fue interpretado como el inicio de una “especie de relación”.

Posteriormente, la presencia de la artista en el partido del Trofeu Joan Gamper, donde el Barcelona se enfrentó al Como de Italia, avivó aún más las especulaciones. Nicki Nicole fue vista en el estadio acompañada de Bizarrap y otros allegados, todos ellos luciendo camisetas del equipo español.

La atención se centró en la de ella, que llevaba el nombre de Lamine Yamal en la espalda. Además, se viralizó una imagen del celular del futbolista con un fondo de pantalla que, según muchos, era una foto de la cantante.