El regreso de un viejo amor: ¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos de nuevo?

Los rumores sobre un posible reencuentro entre la artista colombiana Shakira y su expareja, Antonio de la Rúa, han cobrado fuerza tras la aparición del empresario argentino en el backstage de uno de los conciertos de la cantante en México.

Las fotografías, que circulan en redes sociales, muestran a De la Rúa con un gafete de acreditación, lo que ha avivado la especulación de que ambos podrían estar colaborando nuevamente.

Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, no es un extraño en el entorno profesional de Shakira. Durante los once años que duró su relación sentimental, también fungió como su representante, periodo en el que la cantante consolidó su éxito internacional. Su separación en 2011 marcó el fin de una exitosa mancuerna tanto en lo personal como en lo laboral.

Ahora, la presencia de De la Rúa en la gira de Shakira ha generado un sinfín de preguntas. Si bien no hay una confirmación oficial, los rumores sugieren que podrían haber retomado su relación de trabajo. Según el portal de noticias Univision, el empresario ha sido visto en múltiples presentaciones de la artista, lo que alimenta la teoría de que está colaborando en la producción o logística de la gira.

Sin embargo, un factor importante a considerar es la situación sentimental actual de Antonio de la Rúa, quien se encuentra casado. Esto hace que las especulaciones sobre un posible regreso de la pareja en el plano romántico sean poco probables.

Hasta el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa han ofrecido declaraciones al respecto.