¡Tenemos boda! Esta es la millonada que vale el anillo con el que Cristiano Ronaldo se comprometió

El astro portugués Cristiano Ronaldo, sorprendió a todos sus seguidores y a los aficionados del mundo deportivo, al anunciar su compromiso matrimonial con Georgina Rodríguez. La pareja que ha mantenido una relación estable y pública, al fin dio el siguiente paso para seguir con su historia de amor.

La foto se volvió viral en redes sociales, donde se muestra las mano de Georgina con el anillo que Ronaldo le dio; el futbolista no escatimó en detalles para ese momento tan especial, ya que diversas fuentes aseguran que la joya tiene un valor millonario, el cual no solo refleja el cariño hacia su pareja, sino también el estatus que el futbolista tiene.

¿Cuánto costó el anillo?

El anillo tiene un diamante central muy grande, con un corte que parece ovalado o ligeramente alargado, lo que le da un brillo espectacular y elegante. La piedra está montada en un engaste tipo solitario, sobre una banda de platino con oro blanco, diseñada para resaltar el tamaño y la pureza del diamante.

Según reportes de medios especializados en joyas, el anillo tiene un valor aproximado de 2 a 3 millones de dólares, esta cifra se basa en la calidad y el diseño exclusivo, ya que tratándose de un jugador muy importante como Cristiano Ronaldo, la joya tiene mayor calidad.

Aunque no hay registro de la marca y modelo del anillo, es probable que venga de una casa de alta joyería reconocida como: Cartier, Harry Winston y Graff.