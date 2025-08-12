¡Por fin! CR7 y Georgina Rodríguez anuncian su boda

La modelo e influencer Georgina Rodríguez ha anunciado su compromiso con el futbolista Cristiano Ronaldo.

La noticia se ha difundido a través de sus redes sociales, donde Georgina publicó una fotografía luciendo un gran anillo de diamantes con el mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La pareja, que lleva aproximadamente nueve años de relación y tiene hijos en común, había sido objeto de especulaciones sobre un posible matrimonio durante mucho tiempo.

Aunque en el pasado habían hablado sobre la posibilidad de casarse “cuando sintieran el clic”, la publicación de Georgina confirma que finalmente han decidido dar este importante paso.

La noticia ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes han celebrado el compromiso de una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte y el espectáculo.