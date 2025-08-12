La Casa de los Famosos México vivió este domingo su segunda gala de eliminación.

Y contra todo pronóstico, Priscila Valverde eliminó a Adrián Di Monte en el carrusel del reality show.

Antes, en el posicionamiento Alexis Ayala respondió a los habitantes del Cuarto Día que se posicionaron en su contra como Ninel Conde, Facundo y Shiky

Filtran grave error en La Casa de los Famosos México

Tras la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México, se viralizó el momento en que el actor intenta regresar por la puerta del carrusel.

Por su reacción, las redes sociales interpretaron que el cubano creyó que regresaría al reality, por lo que comenzaron a hacer burlas de él.

Ahora en Tiktok se viralizó un video que muestra una supuesta captura de pantalla del sitio de ‘Las Estrellas’ en el que se consignaba que la eliminada era una mujer (Priscila).

“Filtran grave error en LCDLFMX; la eliminada era Priscila Valverde”, escribió.

Redes sociales reaccionan al supuesto error de LCDLFMX

Tras la viralización del video, usuarios de las redes sociales han opinado acerca del supuesto error.

“A mi tambien se me hace bien raro que se salve Pricilla” y “Si nos dimos cuenta,además los porcentajes de las votaciones lo dicen” fueron algunos de los comentarios recibidos.

Además la cuenta ‘Regio Gay’ aseguró que estuvo en la transmisión cuando se cometió el error’.

“yo estaba ahí cuando se equivocaron :( si era Priscila la expulsada”, comentó.

Hasta el momento la producción del programa no se ha pronunciado acerca de este rumor.