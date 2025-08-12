Segundo eliminado de La Casa de los Famosos México

En una noche llena de tensión, el actor Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. El cubano se enfrentó a Priscila Valverde, Mar Contreras y Alexis Ayala en la segunda gala de eliminación, donde fue el público el encargado de decidir quién abandonaba la casa más famosa de México.

Tras una semana de intensos conflictos y estrategias, los cuatro nominados subieron a la plataforma de la salvación.

En la primera ronda, el conductor Alexis Ayala fue el primero en regresar a la casa, seguido por Mar Contreras. La decisión final quedó entre Adrián Di Monte y Priscila Valverde. Finalmente, la conductora Galilea Montijo anunció que Adrián Di Monte era el segundo eliminado de la competencia.

La salida de Di Monte, miembro del llamado “Team Noche”, sorprendió a muchos, pues en redes sociales se manejaban diferentes encuestas que lo colocaban en una posición más favorable. Aunque no se han revelado los porcentajes oficiales de las votaciones, se confirmó que la gala de eliminación de esta semana superó los once millones de votos, lo que demuestra el gran interés del público por el desarrollo del programa.

En sus primeras reacciones tras salir de la casa, Adrián Di Monte se mostró conmovido y agradecido. En el foro del programa, el actor se reencontró con su esposa, Nuja Amar, momento que lo llevó a las lágrimas. Además, en su despedida de sus compañeros, Di Monte les deseó lo mejor y los motivó a seguir adelante con el juego. Su salida marca un punto de inflexión en la competencia y deja al “Team Noche” con un miembro menos en la lucha por el premio final.