Juanes, con su característico sentido del humor, hizo una broma sobre su canción “La camisa negra’”

El popular artista colombiano Juanes causó revuelo y risas en el programa de televisión argentino “La Previa” de Telefe, durante una entrevista que rápidamente se volvió viral.

En un segmento del programa, el cantante, con su característico sentido del humor, hizo una divertida broma sobre la relación que tiene con su éxito mundial, “La Camisa Negra”.

Todo comenzó cuando, en medio de la conversación, los presentadores del programa empezaron a hablar de la canción. Juanes, con una expresión de hartazgo fingido, declaró: “Estoy harto.

No me gusta la canción, me encanta tocarla, pero tengo música nueva también”. Y cuando uno de los presentadores trajo al set una camisa negra, la broma escaló aún más. Juanes exclamo, entre risas. “No me jodan con ‘La Camisa Negra’, como si no tuviera más vida que eso”.

La reacción de los presentadores y del público fue de total diversión, ya que era evidente que las palabras de Juanes eran parte de una broma y no una declaración seria. El artista ha interpretado “La Camisa Negra” en miles de conciertos a lo largo de su carrera y, aunque a veces bromea sobre el cansancio que puede generar un éxito tan grande, siempre ha mostrado su gratitud por el impacto que ha tenido en su trayectoria musical.