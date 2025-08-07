Ninel Conde acusa a Alexis Ayala de violentar a una de las participantes de La Casa de los Famosos México 3

Momento en que la actriz mostró su enojo durante su participación en La Casa de los Famosos México

En los últimos minutos se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la nueva grabación de pocos segundos que muestra cómo Ninel Conde acusó a Alexis Ayala de ejercer violencia verbal contra la participante Elaine Haro durante un momento de tensión en “La Casa de los Famosos México 3”.

El incidente ocurrió cuando Ayala le gritó “quítate, quítate” a Haro en una situación de alta presión, lo que Conde interpretó como un acto agresivo.

Esta acusación desató un debate entre los espectadores y los participantes, con algunos considerando que Conde exageró un conflicto menor, mientras que otros apoyan su postura de proteger a las mujeres contra la agresión verbal.

Esta situación se da en el contexto de tensiones previas entre Conde y Ayala, destacadas por comentarios anteriores de Ayala sobre que los participantes “sólo vienen a maquillarse”, lo que Conde tomó de manera personal.

Además, Olivia Collins, describió a Conde como alguien con una estrategia preplaneada y una dinámica impulsada por el miedo dentro de la casa. Ayala se defendió al pedir disculpas a Haro y criticar la aproximación de Conde como una escalada innecesaria.

Hasta el momento, el video suma más de 100 mil reproducciones en la red social de Elon Musk, en donde se pueden leer comentarios como “Tiene razón Ninel”, “¿Estuvo mal gritarle quítate?-si ¿Ninel exagera al llevarlo a violencia de genero?-si", “El viejo ese llamado Alexis, ¿dónde quería que se moviera la criatura?“ o ”Super grosero Alexis, pero también fuera de lugar lo de Ninel. Está bien que lo exhiba por ser grosero pero ya decirle que es violencia de genero, no".