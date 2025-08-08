El emotivo momento de Héctor Sandarti en Top Chef VIP

El guatemalteco ha tenido destacada participación en el programa Top Chef VIP. (Foto: Instagram)

El guatemalteco Héctor Sandarti sigue acaparando la atención tras su participación en el programa Top Chef VIP de Telemundo.

En esta ocasión, Sandarti preparó un platillo inspirado en Juliana, la hija de su esposa, a quien él también considera su hija.

“Juliana (...) la considero y la amo como si fuera mi hija biológica”, expresó Sandarti.

El momento y las palabras de Sandarti conmovieron en redes sociales, esto por el cariño que le tiene a la hija de su esposa, con quien ha compartido desde que ella tenía 9 años.

Juliana actualmente tiene 24 años y ambos tienen una relación de padre e hija, según Sandarti.

Para demostrar sus habilidades culinarias, el guatemalteco preparó un platillo a base de alcachofas, uno de los alimentos favoritos de Juliana, a quien considera su hija.

El platillo fue nombrado “El Corazón de Juliana” y recibió elogios por parte de los chefs del programa de entretenimiento.

Mientras que en las redes sociales, usuarios dejaron comentarios de felicitaciones para Sandarti por su buen desempeño en el reality y por el cariño que le tiene a la hija de su esposa.