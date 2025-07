El guatemalteco, Héctor Sandarti, participará en la cuarta temporada de Top Chef VIP

El guatemalteco regresará a Telemundo, esta vez como participante de la cuarta temporada del reality, que iniciará mañana martes 29 de julio a través de la cadena Telemundo y que será conducido por la colombiana, Carmen Villalobos.

“Y si, efectivamente vuelvo a @telemundo y seré parte de Top Chef VIP; y como no cocino nada, me estoy preparando en @studiogourmet.mx. ¡Espero su apoyo querida familia!”, escribió Sandarti en sus redes sociales.

Añadió que “De unos días para acá, todo a mi alrededor tiene que ver con recetas, preparaciones, ingredientes, sazón, etc. En qué me he metido Dios mío”, escribió.

Entre las celebridades contra las que competirá Sandarti están Lorena Herrera, Sergio Sendel, Juan Soler, Elvis Crespo y Salvador Zerboni.

