Adria Arjona y Jason Momoa son captados juntos en concierto de Ozzy Osbourne

La actriz de Andor del universo Star Wars “Adria Arjona”, asistió al último concierto de la despedida de Ozzy Osbourne con Black Sabbath, quien estuvo acompañada junto a su pareja amorosa, el actor del live action de Minecraft, “Jason Momoa”.

PUBLICIDAD

En las fotos que trasciende en diferentes plataformas, se les ve enamorados y felices.

Mira:

Jason y Adria durante el concierto de despedida de Ozzy Osbourne. (Foto: Instagram)

Lee: Ricardo Arjona anuncia gira y nuevo disco musical

Los actores fueron captados por fanáticos que también se encontraban disfrutando del concierto de Ozzy. (Foto: Instagram)

El concierto titulado “Back to the Beginning”, se llevó a cabo en Villa Park, Reino Unido, fue para conmemorar y despedir el último show de todos los integrantes de Black Sabbath juntos por más de cinco décadas, durante el evento también debutaron distintas bandas musicales que pertenecían a The Rolling Stones, Ghost, Aerosmith, entre otros artistas de rock y del metal.

Te interesa: ¡Corre por tu boleto! Estos son los conciertos restantes en Guatemala 2025