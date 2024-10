Ricardo Arjona revela el nombre de las 12 canciones de su nuevo álbum “Seco”

En una publicación de Instagram el cantante guatemalteco Ricardo Arjona reveló el nombre de las 12 canciones que incluirá su nuevo álbum “Seco”, nombre que adoptó el artista debido a su complexión delgada y era como lo llamaban de cariño sus amigos y familiares más cercanos.

Desde hace varios días, Arjona ha compartido historias y fotografías en sus redes sociales de las que podrían ser las locaciones para las grabaciones de sus videos. Pero fue hasta este fin de semana que el guatemalteco reveló el nombre y la historia de las canciones que conformarán sus creaciones musicales.

Las 12 canciones según la publicación de Ricardo Arjona son:

Barcelona

Despacio que no hay prisa

70%

Luna

Poquita fe

Motel Revolución

Nirvana

Gritas

Mentira

Mujer

Un gran gusto conocerte

Todo termina

DETALLES

Captura de pantalla. Publicación de Ricardo Arjona.

1. “Esta foto señala con la mirada por dónde continuar para descubrir las canciones de SECO, sus nombres y algunas cosas más”, dice Ricardo Arjona respecto a la primera fotografía de la galería de su publicación en Instagram.



2. Las 12 canciones de SECO. Y el sueño del viaje de escuchar como antes, los discos completos.

3. Todo Termina, quizás de mis canciones preferidas en la vida.

4. La guitarra que pagué por abonos a mis 18 años y con la que compuse prácticamente todo. La abandoné unos años después de escribir con ella el disco Santo Pecado, esta vez me acompaño a Barcelona, y me empujo a escribir por impulso, como en los viejos tiempos. Hoy, afina solo cuando quiere, pero me niego a cambiarle sus elementos originales.

5. La factura original.

6. Un poco de su historia.

7. Una foto de cuando salía bien en las fotos.

8. Barcelona, mis primeros pasos.

9. La Mimi, la camioneta Opel, y mis tareas de fin de semana.

10. La guitarra ya posaba conmigo en mis primeras fotos en México.

11. Algo más de la historia de la guitarra y su enemistad con la Mimi.