“¡Hasta que se le hizo!”: Angélica Vale conquista a Tom Cruise y por esto fans aseguran está en “su mejor momento”

La Ciudad de México fue testigo de uno de los momentos más emocionantes de la alfombra roja de Misión Imposible: La sentencia final, la última entrega de la saga protagonizada por Tom Cruise. El actor, de 62 años, viajó a tierras mexicanas para continuar con la promoción global del filme que se estrena el 23 de mayo, y fue recibido con una ovación al grito de: “¡Tom, hermano, ya eres mexicano!”. Sin embargo, aunque Cruise era el invitado de honor, una figura local se robó el show: Angélica Vale.

La actriz y conductora fue invitada como presentadora especial del evento, donde no sólo deslumbró con su presencia, sino que también cumplió uno de sus más grandes anhelos: conocer y convivir con el ídolo de acción. “Siempre pensé que conocerte sería una misión imposible… Pero, los sueños sí se hacen realidad. ¡Eres simplemente maravilloso Tom Cruise! ¡Gracias siempre!”, escribió Angélica en Instagram, junto a una selfie y varias fotos del inolvidable encuentro.

Internet celebra el glow up y carisma de Angélica Vale

Los internautas no tardaron en reaccionar al momento fan de Vale, quien lució radiante en un vestido negro de tul que resaltaba su silueta, y con un maquillaje natural que acompañó con ondas suaves en el cabello. Usuarios celebraron no solo su emoción, sino el carisma, seguridad y glow up que proyectó durante el evento.

“¡Hasta que se le hizo!”, “Angélica Vale brillando alto”, “Tom Cruise babeando por Angélica Vale”, y “Ya le tocaba brillar así”, son solo algunos de los comentarios que inundaron redes sociales. Muchos coincidieron en que la actriz está en “su mejor momento”, tanto a nivel físico como personal.

Angélica Vale Internet celebra el encuentro de Angélica Vale con Tom Cruise (Instagram)

Así, en una noche llena de adrenalina, estrellas y emociones, Angélica Vale no sólo fue testigo del estreno de una de las franquicias más icónicas del cine… también protagonizó su propia misión cumplida.

La transformación de Angélica Vale

La también cantante y presentadora ha sido transparente sobre el proceso que la llevó a esta transformación. A finales de 2023, sorprendió al aparecer visiblemente más delgada, tras perder 20 kilos con un tratamiento hormonal bajo la supervisión de una endocrinóloga y un plan alimenticio controlado. “Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni una libra preguntándome por qué. Pero fue un rollo hormonal”, confesó en su momento.

La duda entre algunos usuarios sobre si se había sometido a una cirugía o utilizaba medicamentos fue respondida por la propia Vale, quien explicó: “Fui con una doctora que es endocrinóloga que me dijo: ‘Antes de la menopausia te tengo que bajar de peso porque, si no, va a ser mucho más complicado’, y al mismo tiempo empecé una dieta con una app que ayuda a contabilizar las calorías... su teoría es que entre más agua tengan los alimentos, más fácil es para ti sacarlos de tu cuerpo”, detalló en una entrevista con Maxine Woodside.

Angélica Vale La famosa encantó con su look juvenil y moderno (@angelicavaleoriginal/Instagram)

Así, Angélica ha sido una inspiración en todo sentido. No solo en su rol de talentosa artista que ha alcanzado el éxito y mamá,sino también como mujer que pone límites por amor propio.