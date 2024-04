¡Irreconocible! Angélica Vale sorprende con su nuevo aspecto físico y responde a las críticas

Angélica Vale ha sido reconocida no solo por su talento en la pantalla, sino también por su honestidad y franqueza al hablar sobre su vida personal y sus luchas con la autoaceptación.

Sin embargo, recientemente, ha llamado la atención de sus seguidores debido a su notable transformación física, la cual ha sido motivo de críticas y elogios por igual.

La artista mexicana, ganó peso tras el nacimiento de su hijo, sin embargo decidió tomar medidas para mejorar su salud y su aspecto físico. Con la ayuda de un tratamiento hormonal recetado por su médico, logró perder más de 20 kilos.

Recomendados

En una reciente aparición en un programa matutino, Angélica Vale abordó sin tapujos las críticas que ha enfrentado debido a su transformación física.

De manera franca y directa, la actriz dejó en claro que su decisión de someterse a un tratamiento y no fue influenciada por las opiniones externas, sino más bien por su propia salud y bienestar personal.

NO REALIZÓ CIRUGIAS EXTRAÑAS

“Como diría Mizada ‘Mojarrita enjabonada’. Obviamente, nunca podrás complacer a todos. No realicé ningún tipo de hechicería, cirugía o cosas extrañas”, afirmó la actriz.

La actriz negó haber recurrido a métodos extremos como cirugías o “hechicería” para lograr su transformación, reafirmando así su autenticidad y sinceridad.

En sus palabras, Angélica Vale destacó la importancia de priorizar su salud y bienestar personal por encima de las críticas externas. Reconoció que existen personas que no perdonan la felicidad ajena y que, a pesar de los comentarios negativos, ha recibido más apoyo y elogios que críticas por su transformación.

“Hay mucha gente que no te perdona cuando eres feliz...”, “Como que dije: ‘A ver qué tengo que hacer para estar más sana’, porque ni siquiera era tema de: ‘Estoy perdiendo trabajo por estar gordita’. La verdad es que no. Era un rollo de que yo me quería sentir más sana. Me quería ver mejor, eso sí. Claro que sí me quería sentir mejor”, explicó.

La actriz explicó que su motivación para embarcarse en este cambio no fue superficial, sino que se centró en sentirse más saludable y verse mejor consigo misma. Destacó que su objetivo era mejorar su calidad de vida y no necesariamente su apariencia externa.