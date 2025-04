¿Está celosa? Así fue la reacción de Paty Cantú luego que su novio trabajara con su ex, Aislinn Derbez, en serie

La cantante dio su opinión sobre que su novio trabajara con su ex

Aislinn Derbez y Christian Vázquez estrenaron la miniserie Entre paredes, pero no solo son compañeros de trabajo, también tuvieron una relación hace años.

No es la primera vez que la famosa actriz comparte protagónico con un ex, pues hace unos meses grabó una película con Mauricio Ochmann, pero siempre ha dejado claro que tiene una gran relación con sus ex y es muy profesional.

Sobre su experiencia de protagonizar esta serie con Christian, Aislinn aseguró que fue un poco raro, pero no hubo ningún problema, ni tampoco revivió el romance.

“Sí, sí fue raro. Christian yo anduvimos cuando teníamos como 20 años. Nunca nos volvimos a ver, y 15 años después nos ponen en la misma serie juntos. Fue bastante extraño, pero también muy lindo. En su momento él fue parte de la familia, y fue bonito recordar”, dijo Derbez en una entrevista.

¿Está celosa? Así fue la reacción de Paty Cantú luego que su novio trabajara con su ex, Aislinn Derbez , en película

Aunque Aislinn Derbez y Christian Vázquez fueron novios hace años, ahora el actor está comprometido con la cantante Paty Cantú, y ella habló sobre esta experiencia.

La famosa, a quien Christian le propuso matrimonio en octubre del 2024 habló sobre qué le pareció que su novio actuara con su ex, donde por supuesto hubo escenas de romance, besos y demás.

“Si lo sé, me toco estar ahí mientras grababa la serie, me invitó varias veces al set, ahora sí que todo mundo somos un cumulo de la gente que ha estado en nuestro pasado, entiendo una relación que fue hace 15 años, también y los dos son profesionales y los dos son populares entonces creo que fue una suma de talentos, entonces y me da mucho gusto que hayan hecho esa serie”, dijo la famosa cantante mexicana.

Y además, destacó que “si hacen otra que yo haga la canción de la serie”, lo que a muchos les pareció una indirecta a Aislinn, por la que aseguran que sí estaba celosa a pesar de lo que dijo

“Yo hago la canción de la seria la amoo.. que pantalones tiene”, “jaja al principio muy educada, pero al final lanzó el veneno”, “me encantó su respuesta”, “dejó claro que sí estaba celosa jaja”, “le permitió grabar la serie pero no más de eso jaja”, “uy al final soltó su verdadero sentir”, “ya no lo dejará actuar más con la ex jaja”, y “uy al principio todo iba bien, y al final dijo lo que sentía realmente jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.