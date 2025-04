“Cae mal como el padre”, el gesto de Aislinn Derbez con Yalitza Aparicio que indignó en redes y no le perdonan

Yalitza Aparicio y Aislinn Derbez son unas de las actrices más destacadas de México que están triunfando en diferentes proyectos de series y películas.

Recientemente, ambas coincidieron en un evento en el que además estuvieron otras celebridades como Camila Sodi y más y la oaxaqueña lo presumió en redes.

“Cae mal”, el gesto de Aislinn Derbez con Yalitza Aparicio que indignó en redes

Yalitza Aparicio compartió una foto en redes donde aparece junto a Aislinn Derbez, Camila Sodi y otros famosos en este evento, pero un gesto de la hija de Eugenio indignó.

“La Derbez no podía bajar tantito su codo ?”, “se ve que lo hizo con toda la intención, cae mal como el padre”, “Yalitza muy bella, pero Aislinn la tapó feo, se ve a propósito”, “Yali sal de ahí esa no es tu familia “, “la Aislinn parece que no soporta a Yali, le dio la espalda muy feo y de paso la tapó”, “casi ni veo a Yalitza, las que más destacan ahí son Aislinn y Camila, a ella la dejaron atrás”, “no me parece esa actitud de la Derbez”, y “es igual de déspota que el padre, pobre Yali”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aislinn y Yalitza no son muy cercanas, pero ambas son actrices y también son imagen de algunas marcas de moda e incluso han sido invitadas a eventos o desfiles de moda, por lo que han coincidido en estos eventos.

Además, ambas son mexicanas y seguramente se apoyan, por lo que la razón por la que la atacan y critican en esta ocasión no tiene fundamentos, pues es evidente que no quiso tapar a Yalitza y por el contrario, se estaban llevando muy bien en este evento.

Además, cada una está triunfando en diferentes ámbitos y no compiten entre ellas.