“Le copió el estilo”, el look de JLo por el que la confundieron con Jennifer Garner y dicen que la quiere imitar

Por mucho tiempo han comparado a Jennifer López y Jennifer Garner por ser las ex de Ben Affleck, y han comparado desde sus looks, hasta sus peinados y estilos.

Es claro que cada una tiene su estilo, JLo opta por looks más sexys y atrevidos, mientras que Garner es más reservada, elegante y sobria.

Sin embargo, constantemente aseguran que una luce mejor que la otra y demás, mostrando lo peor de las redes sociales, pero esta vez, han asegurado que Garner y JLo lucían iguales.

“Le copió el estilo”, el look de JLo por el que la confundieron con Jennifer Garner

Jennifer López se encuentra grabando su más reciente película Office Romance, y se le ha visto con diferentes looks.

Sin embargo, uno de ellos sorprendió en redes pues aseguran que se alejó mucho de su estilo y hasta la acusan de copiar a Jennifer Garner y lucir como ella.

Y es que la famosa celebridad llevó unos jeans anchos que combinó con una sudadera azul con capucha y tenis blancos, un look que Jennifer Garner suele usar muy seguido.

“Pensé que era Jennifer Garner”, “oh vamos JLo, tú no te vistes así, te copiaste de Jennifer Garner”, “la confundí con Garner, ese estilo es el de ella”, “tú no te vistes así, la sencilla y hermosa siempre es Garner”, “como no pudo quedarse con Ben ahora quiere imitarla”, “imitando a tu patrona”, “ella siempre quiere ser como Jennifer Garner”, y “OMG de verdad me confundí”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Luego que JLo y Ben Affleck se divorciaron oficialmente, el famoso actor ha sido captado diferentes veces con su exesposa y madre de sus hijos y de hecho, han asegurado que ha intentado reconquistarla pues querría otra oportunidad con ella, pero hasta ahora nada de eso ha sido confirmado.

Por los momentos, tanto Ben como JLo están grabando diferentes películas y están concentrados en su vida profesional.