Novio de Jennifer Garner le da “un ultimátum” tras imágenes cariñosas con Ben Affleck

Las recientes fotos y videos de Ben Affleck abrazando a Jennifer Garner avivaron los rumores de reconciliación entre la expareja, y el gesto no gustó John Miller, novio de la actriz, quien supuestamente, le puso “un ultimátum” en su relación con el actor.

Los comentarios de una presunta reconciliación están sonando desde que el ganador del Oscar se separó el año pasado de Jennifer Lopez. Sin embargo, las fotografías de él abrazando a Garner, fueron para Miller, la gota que rebasó el vaso.

“ John Miller, emitió un ultimátum después de que Ben Affleck fuera visto ponerse acogedor con su ex esposa ”, reveló una fuente a Page Six, acotando que el CEO de Cali Group, “siempre ha apoyado la relación de crianza compartida entre Ben y Jennifer, pero siente que Ben cruzó la línea”.

Miller no fue el único molesto. Según los rumores, Jlo también lo está y se sintió traicionada.

El novio de Jennifer Garner considera que las fotografías que salieron a luz son un irrespeto a su relación con la artista. “ John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero no cree que esas fotos sean una buena apariencia y siente que es irrespetuoso con su relación… Le dio a Jen un ultimátum… No quiere volver a ver algo así o no tiene más remedio que alejarse ”, dijo la fuente al citado medio.

Las imágenes de la discordia de Ben Affleck y Jennifer Garner

En las imágenes que molestaron a Miller, se ve a Ben Affleck, de 52 años, tomando por la cintura muy cariñosamente a Jennifer Garner durante el cumpleaños número 13 del hijo de ambos, Samuel. Las imágenes fueron tomadas el pasado 2 de marzo.

Mientras Ben la toma por la cintura, Jennifer dispara con un arma de paintball en el Combat Paintball Park en Castaic, California. Tranquilamente, ella dejaba que él la envolviera entre sus brazos.

Los artistas estuvieron casados entre 2005 y 2018. Antes de Samuel, tuvieron a sus hijas Violet, de 19 años, y Seraphina, de 16. Tras su ruptura, siempre mostraron una relación cordial, afirmando que se llevaban bien por el bienestar de sus tres hijos. Esto siempre pareció ser respetado por las parejas que han tenido Ben y Jennifer tras su separación, pero todo tiene un límite, y al parecer, Miller considera que esta línea ya se tocó.

Novio de Jennifer Garner, “tercera rueda”

Page Six indicó que según la fuente, John Miller, de 47 años, “se siente como una tercera rueda” ante la relación que Garner sostiene actualmente con el padre de sus hijos. Últimamente, hay mucha cercanía entre ambos. Las últimas vacaciones, como Navidad y Acción de Gracias, las pasaron juntos.

Hola publicó que el pasado 9 de marzo, Miller visitó a Jennifer Garner en su casa de Brentwood. El referido medio mostró imágenes del ejecutivo en las afueras de la residencia de la actriz. Se le veía relajado con suéter, jean y una gorra; mientras tanto, Ben Affleck estaba en Texas por el Festival South by Southwest, en Austin, por el estreno mundial de su nueva película ‘The Accountant 2’.