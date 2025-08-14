El telón se levanta en la Supercopa de Europa: PSG y Tottenham se enfrentan en un duelo de gigantes

La temporada de fútbol a nivel continental arranca con un plato fuerte: la Supercopa de Europa . El PSG, campeón de la Champions League, se medirá al Tottenham Hotspur, flamante vencedor de la Europa League, en un encuentro que promete emociones fuertes y que se celebrará hoy, en el Bluenergy Stadium de Údine, Italia, a las 13:00 horas

PUBLICIDAD

Alineación del PSG

Alineación del Tottenham

Un vistazo al palmarés

Este enfrentamiento no solo es una batalla por un nuevo título, sino también un reflejo del poderío de cada club. El PSG ostenta un impresionante palmarés nacional, con 52 títulos oficiales, incluyendo 13 Ligas, 16 Copas de Francia y 13 Supercopas de Francia. A nivel internacional, el club parisino cuenta con la Liga de Campeones de la UEFA, la Copa Mundial de Clubes, la Supercopa de la UEFA, la Copa Intercontinental y la Recopa de Europa, un trofeo que ya no se disputa.

Por su parte, el Tottenham, aunque con una vitrina de trofeos menos abultada que su rival, no deja de ser un club de gran tradición. Los Spurs han conseguido un total de 24 títulos a lo largo de su historia, destacando 2 Premier League, 8 FA Cups, 4 Copas de la Liga y 7 Community Shields, así como 2 Copas de la UEFA y 1 Recopa de Europa.

El duelo entre el campeón de la Champions y el de la Europa League está servido, y ambos equipos saldrán al campo con el único objetivo de sumar un trofeo más a su exitosa historia.