Hoy salen a la venta los últimos boletos para el partido Guatemala vs. El Salvador, correspondientes a la localidad de General

La pasión por la selección nacional de fútbol de Guatemala ha superado todas las expectativas, pues la venta de boletos para el crucial partido de eliminatorias mundialistas contra El Salvador, que se celebrará el 4 de septiembre, ha causado un frenesí en la afición.

PUBLICIDAD

Seleccional Nacional de Guatemala Foto: Fedefut

La venta de entradas se ha realizado de manera escalonada y exclusiva a través de la plataforma digital Fanaticks.live, un método que, lejos de mitigar la demanda, ha provocado que las localidades se agoten en cuestión de minutos. La Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut) informó que la localidad de platea se vendió en tan solo 39 minutos.

Sito web encargado de la distribucion de las entradas de la Selección de Guatemala. Foto: Screen

Hoy, 13 de agosto, esta programada la venta de la última localidad disponible, la de general. Sin embargo, los aficionados se encontraron con la sorpresa de que ya aparecía como agotada en el sitio web, lo que incrementó la molestia que ya se hacía sentir en las redes sociales. Pero seguidamente el sitio web coloco un reloj que indicaba que la venta comenzaría en 30 minutos, habrá que esperar a tener suerte y agarrar boletos para este importante duelo.

El encuentro se disputará en el Estadio Cementos Progreso, que cuenta con una capacidad aproximada para 17,000 espectadores, un aforo que ha demostrado ser insuficiente ante el inmenso interés de los guatemaltecos por apoyar a su equipo en este importante camino rumbo al Mundial 2026.